Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин

Венесуэла до сих пор не получила вакцины от коронавируса от международного механизма COVAX и рассматривает возможность потребовать возврата переведенных средств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент республики Николас Мадуро.

"Механизм COVAX подвел Венесуэлу. И мы не можем получить от них ответа. Я дал четкие указания исполнительному вице-президенту принять меры на этой неделе и поставить ультиматум механизму COVAX - или они отправляют нам вакцины, или они возвращают нам деньги", - сказал он.

По словам Мадуро, Венесуэла перевела COVAX все необходимые деньги. "Кто-то приложил руку к тому, чтобы Венесуэла не получила вакцины", - считает глава государства.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что банк UBS заблокировал платежи правительства республики на сумму свыше $4,6 млн, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин в рамках COVAX. Страна должна была внести $120 млн для получения 11 млн доз вакцины от коронавируса.