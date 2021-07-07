В Нигерии боевики убили 18 человек

По меньшей мере 18 человек были убиты боевиками в среду в деревне на территории штата Адамава на северо-востоке Нигерии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Группа террористов на мотоциклах атаковала ранним утром деревню Дабне", - заявил глава департамента экстренной помощи штата Мохаммед Амину. По его словам, 18 жителей были убиты, сожжены две церкви и несколько домов.

На северо-востоке Нигерии действуют две террористические группировки: "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещена в РФ). Они объявили своею целью захват в стране власти.