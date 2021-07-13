В Боливии автобус упал в овраг с высоты 150 м

По меньшей мере 31 человек погиб и еще десять пострадали в результате падение автобуса в овраг в центре Боливии. Oб сообщил глава департамента транспорта Карлос Эспиноса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автобус, направлявшийся в столицу страны Сукре, упал с высоты 150 м. По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка водителя.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Не исключается, что число погибших может возрасти.