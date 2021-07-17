Президент ЮАР заявил, что беспорядки были спланированы для подрыва конституционного строя

Беспорядки в ЮАР были спланированы группой людей с целью подрыва конституционного строя и в попытке вызывать кризис государственности. Об этом заявил в пятницу президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации, которое транслировалось на правительственном портале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас стало абсолютно ясно, что беспорядки и акты насилия являются следствием целенаправленной и хорошо спланированной деятельности группы людей, - подчеркнул он. - Они пытались через экономические потрясения, хаос, распространение лжи в социальных сетях вызвать кризис, спровоцировать народные волнения и расовую напряженность. Однако они не смогли добиться поставленных целей, так как народ не поддержал насилие, а правоохранительные службы смогли защитить порядок".

Рамапоса подчеркнул, что в настоящее время ситуация в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг, которые оказались в эпицентре беспорядков, стабилизировалась. "Спокойствие вернулось в большинство районов обеих провинций, - отметил глава государства. - Однако нанесенный ущерб огромен и составляет многие миллиарды рандов. Погибли 212 человек. Разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин. На восстановление разрушенного потребуются месяцы".

Президент сообщил, что полиции известны имена организаторов беспорядков и подстрекателей. "Ведется их поиск, будет сделано все, чтобы эти лица предстали перед судом, - заявил он. - Мы никому не позволим дестабилизировать страну и бросать вызов демократически избранным властям. <...> на текущий момент у нас достаточно сил и средств для того, чтобы не допустить новых возможных беспорядков. Я отдал приказ направить на помощь полиции 25 тыс. военнослужащих. Более 10 тыс. уже находятся на местах, охраняя ключевые объекты инфраструктуры и торговые центры". Рамапоса отметил, что в данный момент нет необходимости вводить в стране чрезвычайное положение.

Глава государства также сообщил, что власти не были готовы к столь крупным беспорядкам. "Мы все проанализируем и сделаем необходимые выводы, - заявил Рамапоса. - Будут укреплены службы безопасности и полиция, мы примем и другие меры". Президент подчеркнул, что населению районов, пострадавших от беспорядков, уже оказана и будет далее оказываться помощь, в первую очередь продовольственная.

Беспорядки начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население страны присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие.