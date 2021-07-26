В столицу Туниса ввели правительственные войска

Подразделения правительственной армии введены в столицу Туниса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.

Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.