В столицу Туниса ввели правительственные войска
Подразделения правительственной армии введены в столицу Туниса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.
Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.
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