В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны

Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Haiti24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее комиссара Жана Лагеля Сивиля вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Никто из охранников тогда не пострадал.