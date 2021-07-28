Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Самоа
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в Тихом океане у берегов островного государства Самоа. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр стихии находился в 68,7 км к северо-востоку от столицы Самоа Апиа (население города - более 40 тыс. человек).
Очаг залегал на глубине 38,8 км.
Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.
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