Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Самоа

Другие страны 28 июля 2021 01:54 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Самоа

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в Тихом океане у берегов островного государства Самоа. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 68,7 км к северо-востоку от столицы Самоа Апиа (население города - более 40 тыс. человек).

Очаг залегал на глубине 38,8 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.

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