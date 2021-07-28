Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Самоа

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в Тихом океане у берегов островного государства Самоа. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 68,7 км к северо-востоку от столицы Самоа Апиа (население города - более 40 тыс. человек).

Очаг залегал на глубине 38,8 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.