Спецдокладчик ООН назвал Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19

Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сказал специальный докладчик ООН по стране Том Эндрюс.

Он указал, что в Мьянме, граничащей со странами, где проживает примерно треть населения Земли, сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. На фоне февральского госпереворота там возник политический и экономический кризис, вылившийся, среди прочего, в забастовку врачей. Из-за этого программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают.

Поставщикам запретили продавать кислород населению, при этом военнослужащие Мьянмы «буквально стреляют в людей за то, что они стоят в очереди за газом», утверждает спецдокладчик. Также военных обвиняют в изъятии запасов кислорода.

Предположительно, реальное число жертв коронавируса в Мьянме сильно занижено. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего официальную статистику заболеваемости, с начала пандемии там было зарегистрировано 284 099 случая заражений и 8 210 смертей. Население Мьянмы — 51,5 миллиона человек.