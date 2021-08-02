Власти Гонконга в этом году ожидают роста экономики более чем на 5,5%

Темпы экономического роста Гонконга в текущем году, как ожидается, превысят 5,5%, что превзойдет первоначальные официальные прогнозы. Об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашим текущим оценкам, годовой экономический рост окажется выше, чем в диапазоне 3,5 - 5,5%, который озвучивался в бюджетном послании [в феврале]", - приводит в понедельник слова чиновника газета The Standard. Он уточнил, что пересмотренный прогноз будет представлен в середине августа.

В минувшую пятницу департамент переписи и статистики объявил, что ВВП Гонконга по итогам второго квартала увеличился на 7,5% в годовом выражении. В первом квартале данный показатель достигал 8%.