В ДР Конго 11 человек утонули в озере Танганьика

По меньшей мере 11 человек, включая семерых детей, утонули после того, как их лодка перевернулась в водах озера Танганьика на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.

"Лодка перевернулась в ночь на 1 августа, обнаружены тела четырех женщин и семи детей, - информировал помощник начальника поста наблюдения в городе Мбоко Кашинди Бовари. - На берег смогли выбраться 62 человека".

Он отметил, что точное количество людей, находившихся в налетевшей на камни лодке, не установлено.