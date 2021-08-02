В ДР Конго 11 человек утонули в озере Танганьика
По меньшей мере 11 человек, включая семерых детей, утонули после того, как их лодка перевернулась в водах озера Танганьика на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.
"Лодка перевернулась в ночь на 1 августа, обнаружены тела четырех женщин и семи детей, - информировал помощник начальника поста наблюдения в городе Мбоко Кашинди Бовари. - На берег смогли выбраться 62 человека".
Он отметил, что точное количество людей, находившихся в налетевшей на камни лодке, не установлено.
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