Четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана

Не менее четырех человек погибли, еще 20 получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади и последовавших за этим столкновений между силовиками и нападавшими. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники отметили, что заминированный автомобиль управлялся смертником.

Телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на министерство внутренних дел страны, что нападение на дом министра завершилось спустя почти четыре часа. По предварительным данным, в нападении участвовали четыре боевика.