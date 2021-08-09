Премьер Японии назвал прошедшую в Токио Олимпиаду восхитительной

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал завершившиеся 8 августа летние Олимпийские игры в Токио восхитительными, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря выступлениям спортсменов прошедшие соревнования стали восхитительными. Я хочу поаплодировать всем атлетам: тем, кто добился успехов, и тем, кто не смог сделать последний шаг к своей цели, - сказал Суга в видеообращении, опубликованном в понедельник в Twitter его администрации. - Некоторые зарубежные наблюдатели называли принятые нами меры против распространения коронавируса на Олимпиаде слишком строгими. Однако другие высоко оценили наши усилия, подчеркнув, что соревнования были успешно организованы именно потому, что они проходили в Японии. От всего сердца благодарю за это персонал Игр, медработников и волонтеров".

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. На Играх было разыграно 339 комплектов наград. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17).