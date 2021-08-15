Группа военнослужащих Афганистана пересекла госграницу Узбекистана

14 августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ. При этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kun.uz, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

«С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение. В это же время на афганской части моста «Термез-Хайратон» отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи указанным лицам», - говорится в сообщении.

МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста «Термез-Хайратон».

Кроме того, в течение 14 августа было организовано возвращение граждан Республики Узбекистан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги «Термез-Мазари-Шариф».

«Необходимо отметить, что защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти», - заключили в пресс-службе МИД.