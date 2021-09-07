Объявлен состав нового правительства Афганистана
БАКУ /Trend/ - Объявлен состав нового правительства Афганистана.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на афганские СМИ, официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил, что исполняющим обязанности премьера Афганистана будет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Ниже представлен список некоторых членов нового правительства Афганистана:
Первый заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
Второй заместитель - мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны - Мухаммад Якуб Муджахид (сын основателя "Талибана").
Глава МВД - Сираджуддин Хаккани.
Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Муттаки.
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