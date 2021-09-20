В Мексике два человека погибли в результате взрыва возле ресторана

По меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в Мексике в результате взрыва, устроенного неизвестными возле одного из ресторанов в муниципалитете Саламанка (центральный штат Гуанахуато). Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Взрывное устройство сработало возле ресторана "Барра 16.04" вечером, когда в заведении находилось много клиентов. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили пострадавших в больницу.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента, пока не выдвигалось версий о вероятных организаторах взрыва. Власти призвали жителей района не приближаться к месту происшествия.

По предварительной версии, взрыв совершили боевики одной из банд, действующей на территории Гуанахуато, которая оспаривает сферу влияния с противоборствующими преступными группировками. По официальным данным, за семь месяцев этого года в штате зарегистрировано 2 098 умышленных убийств.

В 2020 году в Мексике совершено 34,5 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.