При нападении неизвестных в Джелалабаде погибли три человека

Три человека были убиты в результате вооруженного нападения в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, неизвестные открыли огонь в центре города. Утверждается, что в результате стрельбы погибли три человека - двое членов захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" и один местный житель.

Согласно данным телеканала, в одном из районов Джелалабада также произошел взрыв. Подробности инцидента уточняются.