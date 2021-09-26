В Афганистане обещали помочь авиакомпаниям в возобновлении рейсов в страну

Сформированное движением "Талибан" афганское правительство готово оказать помощь зарубежным авиакомпаниям при возобновлении их рейсов в Афганистан, сообщают в воскресенье западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью функционирует для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана заверяет все авиалинии (в готовности - ИФ) сотрудничать в полной мере, - приводят СМИ слова представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

Он отметил, что из-за прекращения международного авиасообщения с Афганистаном множество афганцев застряли за рубежом, а другие люди лишены возможности путешествовать в рабочих и образовательных целях.