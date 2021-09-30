Эфиопия высылает семь сотрудников ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил, что шокирован решением властей Эфиопии выслать семь представителей международной организации из страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я был шокирован информацией о том, что правительство Эфиопии объявило семь сотрудников ООН персонами нон грата - приводят западные СМИ выдержки из заявления генсека ООН.

Он отметил, что ООН находится в контакте с властями Эфиопии "в надежде, что сотрудники ООН, которых затронуло это решение, получат разрешение на продолжение своей важной работы".

Ранее в четверг в МИД Эфиопии сообщили, что высылают семь сотрудников ООН, обвинив их во "вмешательстве" во внутренние дела страны. Согласно заявлению ведомства, эти семь человек должны покинуть Эфиопию в течение 72 часов. Власти Эфиопии считают, что высылаемые сотрудники ООН оказывали поддержку повстанцам в эфиопском регионе Тыграй.