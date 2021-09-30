Эфиопия высылает семь сотрудников ООН

Другие страны 30 сентября 2021 22:52 (UTC+04:00)
Эфиопия высылает семь сотрудников ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил, что шокирован решением властей Эфиопии выслать семь представителей международной организации из страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я был шокирован информацией о том, что правительство Эфиопии объявило семь сотрудников ООН персонами нон грата - приводят западные СМИ выдержки из заявления генсека ООН.

Он отметил, что ООН находится в контакте с властями Эфиопии "в надежде, что сотрудники ООН, которых затронуло это решение, получат разрешение на продолжение своей важной работы".

Ранее в четверг в МИД Эфиопии сообщили, что высылают семь сотрудников ООН, обвинив их во "вмешательстве" во внутренние дела страны. Согласно заявлению ведомства, эти семь человек должны покинуть Эфиопию в течение 72 часов. Власти Эфиопии считают, что высылаемые сотрудники ООН оказывали поддержку повстанцам в эфиопском регионе Тыграй.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму
Обнародован список 5-звездочных отелей в Азербайджане
Обнародован список 5-звездочных отелей в Азербайджане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эфиопия высылает семь сотрудников ООН Другие страны 22:52
Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана против Армении Политика 22:26
ЕС запускает новый этап II проекта управления EU4Energy в Грузии Энергетика 22:00
Американская Epsilon получила приток газа из двух скважин в Узбекистане Узбекистан 21:25
Цена на газ в Европе на закрытии торгов составилa $1120 за 1 тыс. куб. м Энергетика 21:21
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство Общество 20:51
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму Общество 20:49
Обнародован список 5-звездочных отелей в Азербайджане Общество 20:47
Азербайджанский архитектор с проектом Bokashi Kova признана лучшей в мире (ФОТО) Социум 20:20
Театр в Баку открывает сезон показом спектакля для детей шехидов Культура 20:15
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:00
В Азербайджане 17 отелям будут выданы первые национальные и международные сертификаты Общество 19:52
Бакинское транспортное агентство будет контролировать дороги со спутника (ФОТО) Общество 19:50
Грузия и Азербайджан намерены расширить сотрудничество в сфере энергетики Энергетика 19:42
Азербайджанский тарист покорил Европу и удостоен почетных медалей (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19:37
От обсуждений – к реальным действиям Общество 19:25
Благодаря трубопроводам Азербайджан многие годы был крупнейшим инвестором в экономику Грузии Энергетика 19:24
Азербайджанский пограничник подорвался на мине в Зангиланском районе Происшествия 19:16
Азербайджан подписал контракты с турецкими компаниями по эксплуатации 3 рудных месторождений (ФОТО) Экономика 19:16
Послы США и Израиля в Азербайджане посетили Красную Слободу (ФОТО) Общество 19:09
В Азербайджане сформированы новые стандарты и подходы распределения "бланков разрешений" Транспорт 19:05
Страны ЕАЭС сократили поставки пшеницы в Азербайджан Бизнес 18:55
В Баку пройдет международная выставка-ярмарка Культура 18:49
Минсельхоз Грузии реализует важные проекты в стране Бизнес 18:33
В парламенте Азербайджана предложили называть улицы именами шехидов Политика 18:32
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:28
В Азербайджане выявлены еще 774 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 778 человек Общество 18:25
Суд не отпустил экс-главврача модульного госпиталя МЧС Азербайджана под домашний арест Общество 18:22
Тарифы на платные услуги населению в Азербайджане будет устанавливать Госагентство по ОМС Общество 18:17
ЦБ Азербайджана продлил срок действия мер поддержки финсектора в связи с пандемией COVID-19 Финансы 17:58
США заявили, что при оценке вакцин от COVID-19 придают значение тому, одобрила ли их ВОЗ США 17:51
Страны ЕАЭС значительно сократили экспорт пшеницы в Туркменистан Бизнес 17:51
ООН окажет гумпомощь Азербайджану Политика 17:45
Asia Trans Gas Узбекистана закупает запчасти для газогенераторов путем тендера Тендеры 17:38
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь Общество 17:19
Для соцподдержки семей шехидов и участников войны в Азербайджане внесены изменения и дополнения в ряд законов Общество 17:19
В Туркменистане запущена первая онлайн-платформа для проведения тендеров Туркменистан 17:11
Экспорт Азербайджана превысил $1 млрд Бизнес 17:09
Парламент Азербайджана утвердил законопроект об освобождении инвалидов войны от уплаты ряда видов госпошлины Общество 17:07
Узметкомбинат Узбекистана выпустит корпоративные облигации Финансы 17:06
В США заявили, что готовы наладить сотрудничество с КНДР США 17:02
Азербайджан и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики (ФОТО) Экономика 17:01
Жертвами армянского террора на 4-й день Отечественной войны стали два жителя села в Тертере - репортаж Trend TV Общество 17:00
Инфляция в ФРГ впервые с 1993 года превысила 4% Европа 16:57
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии ИКТ 16:49
Совкомбанк России и UzAuto Motors подписали соглашение по аккредитивам Финансы 16:46
"Пялянг" из Азербайджана отправляется в Турцию Культура 16:42
SOCAR Polymer стала одним из лидеров государственного сектора Азербайджана по экспорту Энергетика 16:42
В Грузии обнародовали показатель роста экономики Бизнес 16:42
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 16:41
Узбекский и немецкий банки подписали заемное соглашение Финансы 16:38
Частные ненефтяные компании Азербайджана увеличили экспорт на более чем 40% Экономика 16:31
Парламент Азербайджана утвердил еще один международный документ Политика 16:31
Британская Школа в Баку взяла на себя расходы за образование детей-шехидов (ФОТО) Общество 16:25
В Азербайджане предложено перечислять часть поступлений от штрафов в Фонд YAŞAT Общество 16:23
Государственная служба по вопросам имущества выставит на аукцион 42 объекта госсобственности Бизнес 16:22
Цели PwC по борьбе с изменениями климата получили подтверждение от Инициативы The Science Based Targets initiative (SBTi) Общество 16:21
Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Турцию Энергетика 16:20
Сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже превысила $10 млн Туркменистан 16:09
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 16:08
Узбекнефтегаз впервые получил от Fitch международный рейтинг BB- Финансы 16:06
Сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против какой-либо страны - депутат Милли Меджлиса Политика 16:02
Российская группа ВТБ выделит кредитную линию Навоийской ГМК Узбекистана Финансы 15:57
Милли Меджлис принял законопроект об утверждении меморандума в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции Политика 15:56
Группе сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана присвоены специальные высшие звания Политика 15:48
ЕБРР, МФК приобретут доли в TBC Bank Узбекистана Финансы 15:47
Президент Ильхам Алиев: Китай – надежный партнер и дружественное государство для Азербайджана Политика 15:39
Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору - президент Турции Турция 15:35
Агабек Аскеров освобожден от должности гендиректора издательства "Азербайджан" Политика 15:33
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР Политика 15:32
Изменен состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Политика 15:29
Глава МИД Израиля прибыл с первым официальным визитом в Бахрейн Израиль 15:12
ABB Miles теперь на картах Visa! Экономика 15:02
Армения должна сделать выбор – глава МИД Азербайджана Политика 14:54
Немецкий банк выделит кредит Узбекистану Финансы 14:51
В Азербайджане будет подготовлена Госпрограмма по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах - Распоряжение Политика 14:50
Мы не видим со стороны Армении конструктивных шагов по некоторым направлениям - глава МИД Азербайджана Политика 14:50
На строительство автодороги в Кюрдамире выделены 6 млн манатов - Распоряжение Политика 14:26
Аэропорт Кабула готовится к возобновлению регулярного авиасообщения Другие страны 14:22
Российский Экспобанк намерен купить Узбекский банк Финансы 14:15
Баку и Прага должны активизировать торговлю и взаимные инвестиции – чешский министр Экономика 14:14
В Азербайджане пройдет фестиваль "Есенинская осень" Культура 14:09
Скончавшийся от COVID-19 экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации – Пенитенциарная служба Общество 14:08
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за год более чем на треть Бизнес 13:57
Узпромстройбанк Узбекистана подписал соглашения с иностранными банками Финансы 13:55
Николя Саркози приговорили к году тюрьмы Другие страны 13:46
Приступил к работе Центр командного управления Командования Сухопутных войск Азербайджана (ФОТО) Политика 13:46
Казахстанское АО объявило тендер на аренду локомотивов Тендеры 13:41
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может обеспечить процветание Южного Кавказа – глава МИД Чехии Политика 13:40
Российский банк предоставил кредит Нацбанку Узбекистана Финансы 13:32
Азербайджан и Чехия имеют большой потенциал для сотрудничества в восстановлении азербайджанских освобожденных территорий – Джейхун Байрамов Политика 13:25
TAP делает Италию менее уязвимой перед ростом цен на газ Энергетика 13:19
Парламент Азербайджана принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны Политика 13:19
В Баку прошла пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Чехии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:17
Узбекнефтегаз подписал соглашение с 3 крупными европейскими банками Энергетика 13:16
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла Общество 13:14
В Азербайджане выросли сборы по добровольному life-страхованию Финансы 13:08
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в расширенном составе (ФОТО) Политика 12:55
Российский ГИТИС проведет в Баку лабораторию для театральных продюсеров Культура 12:51
Банки Азербайджана увеличили покупку валюты Финансы 12:40
Все новости