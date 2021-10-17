Число жертв на юге Индии из-за мощных муссонных ливней выросло до 18
Число погибших в юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, выросло до 18. Как сообщает в воскресенье сайт газеты Hindustan Times, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал NDTV сообщал о пяти подтвержденных случаях гибели людей.
Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян рассказал журналистам, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС. "Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей", - отметил Виджаян.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турция выразила заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний в регионах Кыргызстана
Лента новостей
Информация о том, что азербайджанская армия открыла в направлении Араздаяна не соответствует действительности - минобороны
Хроника победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 17 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы (ФОТО)
Турция выразила заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний в регионах Кыргызстана
Поскольку прежние тарифы на энергоресурсы в Азербайджане не покрывали затрат, возникла необходимость в изменении цен - эксперт
Изменение цен на газ и электричество в Азербайджане не скажется на малообеспеченных семьях - разъяснение
Известный российский писатель Эльдар Ахадов стал почетным членом Союза писателей Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты - Распоряжение
Освобождение Карабаха оказало большую поддержку решению проблемы с нехваткой воды - замминистра экологии Азербайджана
Все страны Южного Кавказа должны координировать свои действия для разблокировки коммуникаций – пакистанский дипломат
Иран должен быть привлечен к ответственности за контрабанду наркотиков через территорию Азербайджана – Питер Тейс
Работы по реконструкции на освобожденных землях станут новой эрой процветания Азербайджана - посол Палестины
В результате атак армян во время второй Карабахской войны в Тертере погибли 16 мирных жителей - глава ИВ
Во время оккупации были сожжены леса на площади 100 тыс. гектаров - замминистра экологии Азербайджана
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана имеют положительную динамику - посол Кыргызстана
Армения должна предпринять серьезные и позитивные шаги - помощник Президента Азербайджана (Эксклюзив)
Азербайджан планирует подписать с Францией документ в связи с разминированием освобожденных территорий
Ни одна страна за последние 25-30 лет не проводила самостоятельно такого масштабного восстановления в постконфликтный период - помощник Президента Азербайджана
Карабах в ближайшее время также будет славиться своими "умными городами" и сельхозпродукцией - посол Турции
Представители дипкорпуса ознакамливаются с восстановительными работами на освобожденных территориях - помощник Президента Азербайджана (ФОТО)
Оккупировав Суговушан, Армения оставила без воды обширные территории - помощник Президента Азербайджана (ФОТО)