Число жертв на юге Индии из-за мощных муссонных ливней выросло до 18

Число погибших в юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, выросло до 18. Как сообщает в воскресенье сайт газеты Hindustan Times, несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал NDTV сообщал о пяти подтвержденных случаях гибели людей.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян рассказал журналистам, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС. "Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей", - отметил Виджаян.