В КНДР заявили, что США не стоит волноваться о пуске северокорейских ракет

В МИД Северной Кореи заявили, что прошедшие испытания новой баллистической ракеты не угрожают США и странам в регионе. Об этом сообщает северокорейское агентство »ЦТАК», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении говорится, что пуск новой баллистической ракеты является частью обычных мероприятий по выполнению плана развития оборонной науки и не представляет никакой угрозы для безопасности соседних стран и регионов и нацелено на предотвращение самой войны и защиту национального суверенитета.

«Соединенным Штатам не нужно беспокоиться, поскольку наш испытательный запуск не нацелен на них, а является проектом, который был запланирован исключительно для национальной обороны», - заявили в МИД КНДР.