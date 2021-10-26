Японская принцесса Мако вышла замуж

Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, и ее однокурсник Кэй Комура во вторник официально оформили брак. Процедура прошла в муниципалитете столичного района Сибуя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Однако, как сообщил телеканал NHK, сами новобрачные на процедуре бракосочетания не присутствовали, все необходимые документы туда принес представитель правления императорского двора.

Ожидается, что во второй половине дня молодожены встретятся с прессой, однако вместо обычной пресс-конференции они выступят с обращением в присутствии журналистов. Также представители прессы получат письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов, но в ходе самого мероприятия задать дополнительные вопросы молодоженам не будет разрешено. Такой формат выбран для того, чтобы оградить молодоженов от дополнительного стресса, который и так у них накопился на фоне финансовых проблем, которые, как сообщается, имеются у семьи Комуро, а также неоднозначного отношения к этому браку в части японского общества.

Примечательно, что Мако, которая теперь официально носит имя Мако Комура, уже прибыла к месту проведения пресс-конференции - за три с половиной часа до ее начала. Рано утром дом своих родителей в соседнем с Токио городе Иокогама покинул и ее молодой супруг - поклонившись собравшимся перед домом журналистам он сел в автомобиль и отправился в столицу.

Накануне Мако посетила своих родителей - Акисино и принцессу Кико, а также своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико. Эти встречи носили характер прощания, поскольку после выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Вместе с тем она отказывается от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более $1,3 млн).

Свадьба принцессы и ее однокурсника Комуро первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован до сих пор, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов. Теперь молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Токио. Затем они планируют переехать в Нью-Йорк, где находится работа Комуро. Мако также хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест японские СМИ называли Американский музей естественной истории.