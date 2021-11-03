Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Отмечается, что в ВОЗ поступили сведения о 246 951 274 инфицированных коронавирусом и 5 004 855 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов — на 5 981.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США — 740 366 человек. На втором месте оказалась Бразилия с показателем в 607 824 погибших. На третьем месте — Индия, там от коронавируса скончались 458 880 человек.