Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов
Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов, сообщило посольство США в Киеве, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило посольство в твиттере в воскресенье.
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