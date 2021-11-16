Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Китае
По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили травмы в результате ДТП с автобусом в восточной провинции Аньхой. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным агентства, инцидент произошел в понедельник в 22:11 (18:11 (GMT+4), когда автобус и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Мааньшань.
Все пострадавшие были госпитализированы. Причины столкновения выясняются.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе
Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров - глава МИД (ФОТО)
В каждой секунде 12 рисунков, но бывает 24… В Баку открылся Фестиваль латвийских анимационных фильмов (ФОТО)
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошел учебно-методический сбор с молодыми офицерами (ФОТО/ВИДЕО)
Глава Минэкономкоммерции КР в Иране обсудил вопросы увеличения транзитного потенциала транспортного коридора
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с победителями и финалистами конкурса «Yüksəliş» («Восхождение»)
ЧБТР готов к расширению сотрудничества с местными финансовыми институтами в Азербайджане (Эксклюзив)
Создание сухопутной связи между основной частью Азербайджана может привлечь Нахчыван к международным транзитным проектам - эксперт
Создаваемая в Карабахе транспортная инфраструктура превратит Азербайджан в логистический хаб между Центральной Азией и Европой
Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении - МИД Азербайджана
В единые координационные центры уже обратились более 3 тыс. членов семей шехидов и участников войны - минтруда Азербайджана
Два сотрудника Trend показали высокий результат на конкурсе среди представителей СМИ и профессиональных фотографов
В Бакинской высшей школе нефти прошло очередное заседание проекта «Создание конференции ректоров в Азербайджане» (ФОТО)