Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Китае

По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили травмы в результате ДТП с автобусом в восточной провинции Аньхой. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным агентства, инцидент произошел в понедельник в 22:11 (18:11 (GMT+4), когда автобус и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Мааньшань.

Все пострадавшие были госпитализированы. Причины столкновения выясняются.