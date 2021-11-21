Проливные дожди в южном индийском штате унесли жизни 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в южном индийском штате Андхра-Прадеш после нескольких дней сильных дождей, сообщает ABC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В четверг на штат обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения по меньшей мере в пяти районах. За последние несколько дней поступали сообщения о гибели людей в различных районах. Официальные лица предупредили, что их число может возрасти по мере продолжения спасательных операций.
В одном из наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей районе Кадапа власти закрыли местный аэропорт.
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