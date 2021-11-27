В ЮАР назвали неоправданной реакцию стран на штамм омикрон

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла назвал неоправданной реакцию Великобритании и стран Европы на новый штамм коронавируса омикрон. Так он прокомментировал решение ЕС и ряда других стран мира закрыть въезд путешествующим из пяти стран Африки, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Паахла заявил, что такая мера противоречит нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что ученые пока не нашли признаков повышенной вирулентности нового штамма. Кроме того, подчеркнул министр, специалисты не считают, что этот вариант осложняет течение болезни.

Глава Минздрава заверил, что существующие вакцины против коронавируса доказали свою эффективность и остаются «основной зашитой» от COVID-19.