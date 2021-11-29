Nissan инвестирует $17,6 млрд в развитие электромобилей

Японский автоконцерн Nissan Motor представил новую стратегию развития бизнеса Nissan Ambition 2030, предполагающую крупные инвестиции в технологии создания электромобилей в текущем десятилетии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С Nissan Ambition 2030 мы вступаем в новую эру электрификации, мы будем продвигать технологии для сокращения выбросов углекислого газа и открывать новые возможности для бизнеса. Мы хотим превратить Nissan в стабильную компанию, которая действительно нужна клиентам и обществу", - отметил генеральный директор Макото Утида.

В частности, в течение следующих пяти лет концерн потратит около 2 трлн иен ($17,6 млрд) на внедрение различных технических инноваций и создание обширной линейки из 23 новых моделей, включая 15 электромобилей и восемь гибридов. Кроме того, к 2028 году он рассчитывает вывести на рынок автомобили, оснащенные новейшими твердотельными аккумуляторами повышенной емкости, которые имеют ряд преимуществ перед литий-ионными.

За счет новой стратегии японская компания намерена к 2026 году увеличить объемы продаж электромобилей и гибридов на ключевых мировых рынках. В Европе этот показатель должен составить 75% от всего объема реализуемых авто, в Японии - 55%, в Китае - 40%. В США концерн рассчитывает добиться аналогичного с Китаем уровня только к 2030 году. Также путем развития технологий Nissan планирует к 2050 году добиться углеродной нейтральности на своем производстве в мире.

Японские автопроизводители в последнее время уделяют большое внимание развитию технологий нулевых выбросов. Так, ведущий автоконцерн Toyota Motor ранее поставил цель к 2030 году продавать в Европе только машины с электрическими и гибридными двигателями. В Китае таких показателей он хочет достичь к 2035 году.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных авто в пользу гибридов и электромобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 областей, таких как нормы жилищного строительства и развитие водородной энергетики. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном счете стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов к 2030 году и более 1,8 трлн - в течение следующих 20 лет.