Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения
Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает газета Global Times.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло в субботу.
После осмотра культурных достопримечательностей власти установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.
Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).
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