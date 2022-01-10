В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник на востоке Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 30 км к северо-востоку от города Тобело (население - около 10 тыс. человек) в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами или возможных разрушениях не поступали.
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