В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник на востоке Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 30 км к северо-востоку от города Тобело (население - около 10 тыс. человек) в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами или возможных разрушениях не поступали.