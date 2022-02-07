В Оттаве объявили чрезвычайное положение в связи с протестами

Администрация Оттавы объявила в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом в воскресенье сообщил местный телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Объявление режима ЧП] отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти", - говорится в заявлении мэра города Джима Уотсона.