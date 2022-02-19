Число жертв паводка в Бразилии выросло до 136

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 136, из них 22 несовершеннолетние. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на спасательные службы. Ранее сообщалось о 120 погибших.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, в полицию поступили заявления о 216 пропавших, однако правоохранители пока не знают, есть ли они среди спасенных и жертв. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС. "Это был самый сильный дождь [в городе] с 1932 года", - заявил он в ходе общения с прессой.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. В регионе сохраняется дождливая погода.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в момент удара стихии находился с визитом в Москве, сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. В пятницу Болсонару посетил город и анонсировал выделение порядка 2,2 млрд реалов бюджетных средств (около $430 млн).

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии на юго-востоке страны погибли 66 человек. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 200 человек в штатах Баия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.