Экс-премьер Японии предложил обсудить вопрос о размещении ядерного оружия в стране

Япония в нынешних условиях мировой нестабильности в сфере безопасности не должна ограничивать обсуждение вопроса о размещении на своей территории тактического ядерного оружия США по примеру пяти стран НАТО. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала Fuji бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ядерной проблемы, то сейчас в нескольких государствах - членах НАТО, включая Италию и Германию, размещено [американское] атомное оружие. Безусловно, Япония придерживается трех неядерных принципов и поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако сейчас, когда мы задаемся вопросом, как нам обеспечить международную безопасность, не следует ограничивать подобные обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы о возможных вариантах укрепления обороноспособности на фоне ракетных пусков КНДР и начала военной операции России на Украине.

При этом Абэ добавил, что Япония как страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна поддерживать политику ликвидации ядерного оружия в мире.