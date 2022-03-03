В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 5,5 в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 63,6 км к югу от города Кокопо, где проживают более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине примерно 41,7 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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