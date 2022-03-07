Канада вводит санкции в отношении еще 10 российских физических лиц

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России из-за специальной военной операции на Украине.

Об этом в понедельник сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства", - сказал он.