В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов недалеко от города Олаваррия, расположенного в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил во вторник его мэр Эсекьель Галли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту медицинскую помощь в больнице получил 21 человек", - написал он в Twitter.

По словам мэра, среди пострадавших - пятеро детей, которые уже выписаны. Один мужчина остается под наблюдением врачей.

Поезд направлялся из Буэнос-Айреса в портовый город Баия-Бланка. Местные власти считают, что причиной аварии могли стать дожди, в результате которых размылась насыпь под железнодорожными путями.