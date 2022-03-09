В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек

Другие страны 9 марта 2022 06:48 (UTC+04:00)
В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов недалеко от города Олаваррия, расположенного в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил во вторник его мэр Эсекьель Галли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту медицинскую помощь в больнице получил 21 человек", - написал он в Twitter.

По словам мэра, среди пострадавших - пятеро детей, которые уже выписаны. Один мужчина остается под наблюдением врачей.

Поезд направлялся из Буэнос-Айреса в портовый город Баия-Бланка. Местные власти считают, что причиной аварии могли стать дожди, в результате которых размылась насыпь под железнодорожными путями.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Франция считает, что соглашение по ядерной сделке с Ираном &quot;очень близко&quot;
Франция считает, что соглашение по ядерной сделке с Ираном "очень близко"
Париж, Берлин и Пекин на переговорах обсудили иранскую ядерную сделку
Париж, Берлин и Пекин на переговорах обсудили иранскую ядерную сделку
В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана
В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Нацбанк РК и KASE изменили регламент торгов по паре тенге – доллар Казахстан 07:01
В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек Другие страны 06:48
КамАЗ перейдет полностью на российские запчасти Россия 06:21
Чистая прибыль ZTE за год превысила $1 млрд Другие страны 05:58
Rolex прекратит экспорт в Россию Россия 05:25
Сербия готова отменить таможенные пошлины на нефть из третьих стран Европа 05:01
«Бавария» обновила рекорд Лиги чемпионов В мире 04:38
Послание в бутылке преодолело тысячу километров за 13 лет В мире 04:19
В Румынии отменяются введенные из-за пандемии ограничения Европа 03:58
Саммит ЕС рассмотрит ситуацию в Украине, оборону и экономику ЕС Европа 03:36
Universal Music приостановила свою деятельность в России Россия 03:05
Нуланд заявила, что российский проект "СП-2" мертв и не возродится США 02:56
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "С" с "В" Россия 02:33
"Бавария" вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв "Зальцбург" В мире 02:15
"Ливерпуль" дома уступил "Интеру", но вышел в четвертьфинал ЛЧ В мире 02:13
Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии Турция 02:12
Netflix приостанавливает подписку для российских пользователей Россия 01:59
В России временно запретили продажу наличной валюты гражданам Россия 01:36
PepsiCo приостанавливает продажу напитков в РФ Россия 01:28
Unilever остановит инвестиции и экспорт в РФ Россия 01:21
ФИФА присудила победу Польши над Россией в стыках за путевку на ЧМ Европа 01:12
Starbucks приостановит работу в России Россия 01:00
Франция считает, что соглашение по ядерной сделке с Ираном "очень близко" Ядерная программа 00:57
Coca-Cola приостановит бизнес в России Россия 00:53
Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов Энергетика 00:33
Пользователи Spotify и Discord пожаловались на сбои в работе платформ ИКТ 00:14
Азербайджан увеличил экспорт нефтяных газов в Грузию Энергетика 00:01
Ferrari и Lamborghini приостановят работу в России Россия 8 марта 23:44
Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку Политика 8 марта 23:29
ЕС не намерен вводить запрет на импорт российских энергоресурсов Европа 8 марта 23:19
Apple обновила iPhone 13 ИКТ 8 марта 23:05
Apple представила 20-ядерный процессор ИКТ 8 марта 23:01
McDonald's закроет рестораны в РФ Россия 8 марта 22:52
Apple представила бюджетный iPhone с поддержкой 5G и новым процессором ИКТ 8 марта 22:43
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья Россия 8 марта 22:36
Зеленский поговорил с Макроном Европа 8 марта 22:27
Министры обороны НАТО проведут внеочередную видеоконференцию В мире 8 марта 22:15
Азербайджанский борец победил армянского соперника и вышел в финал чемпионата Европы Общество 8 марта 22:02
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Общество 8 марта 21:54
ЦБ РФ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка Россия 8 марта 21:37
ЕК собирается присоединить Украину к энергосети ЕС Европа 8 марта 21:15
Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ Европа 8 марта 21:02
Индия отменяет с 27 марта запреты на международные авиаперелеты Другие страны 8 марта 20:53
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа США 8 марта 20:31
Путин поделился с премьером Израиля оценками третьего раунда переговоров Москвы и Киева Россия 8 марта 20:30
Международный фонд сельхозразвития поделился планами по проектам в Грузии на 2022 г. (Эксклюзив) Грузия 8 марта 20:26
Спикеры парламентов стран Балтии высказались за прием Украины в ЕС Европа 8 марта 20:10
Париж, Берлин и Пекин на переговорах обсудили иранскую ядерную сделку Ядерная программа 8 марта 19:55
Эрдоган обсудил ситуацию в Украине с лидерами более 20 стран Турция 8 марта 19:37
В Сенат США внесли законопроект, направленный на блокировку золотого резерва РФ США 8 марта 19:21
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов Общество 8 марта 19:09
Очередная иранская вакцина получила разрешение на экстренное использование Общество 8 марта 19:07
В Грузии выявили свыше 2,7 тыс новых случаев коронавируса Грузия 8 марта 18:58
Узбекистан за месяц экспортировал 2,3 тыс. тонн гранатов Узбекистан 8 марта 18:56
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 марта 18:48
В Азербайджане выявлены еще 276 случев заражения коронавирусом, вылечились 808 человек Общество 8 марта 18:42
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум США 8 марта 18:36
Столтенберг сообщил об усилении восточного фланга НАТО Европа 8 марта 18:17
Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Украине Турция 8 марта 18:01
В Баку прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта (ФОТО) Культура 8 марта 17:45
Сельскохозяйственная выставка в Турции может стать возможностью для азербайджанских бизнесменов - глава MÜSİAD-Azerbaycan Экономика 8 марта 17:17
Shell уходит с российского рынка нефти и газа Энергетика 8 марта 17:05
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор Политика 8 марта 16:48
Люксембург выделил Украине помощь на 250 млн евро Политика 8 марта 16:34
Азербайджанские знаменитости, отмечающие 8 марта двойной праздник (ФОТО) Интересное 8 марта 16:22
Британская bp не будет заключать новые сделки по покупке нефти и газа в России Общество 8 марта 15:58
Председатель Совета министров Италии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 8 марта 15:26
Любая иранская компания может инвестировать в освобожденные территории Азербайджана - посол Бизнес 8 марта 14:57
В МИД Азербайджана назвали число соотечественников, эвакуированных из Украины Общество 8 марта 14:34
Баку отмечает Международный женский день - 8 Марта - Фотосессия Общество 8 марта 14:19
В Европейском регионе ВОЗ более трех недель отмечают снижение случаев заболевания COVID-19 Европа 8 марта 14:15
Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений на Каспии - посол Энергетика 8 марта 14:11
Азербайджанский инвестхолдинг объявил тендер Тендеры 8 марта 13:56
Строительство моста через реку Астарачай будет завершено в кратчайшие сроки – посол Азербайджана Транспорт 8 марта 13:52
В России за сутки выявили 66 576 случаев заражения коронавирусом Россия 8 марта 13:44
"Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы в Азербайджан Транспорт 8 марта 13:42
Узбекский банк объявил тендер на приобретение банковских карт Тендеры 8 марта 13:41
В Азербайджане начинаются клинические испытания турецкой вакцины TURKOVAC Общество 8 марта 13:28
Иран вывел спутник на околоземную орбиту Экономика 8 марта 13:25
Ведутся работы по проекту создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и РФ Энергетика 8 марта 13:22
В Сумах начался первый этап эвакуации населения Европа 8 марта 13:07
В Туркменистане обнародован показатель роста производства продукции с начала 2022 г. Туркменистан 8 марта 13:00
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 8 марта 12:54
Азербайджан ведет переговоры со всеми сторонами по маршруту Персидский залив-Черное море - посол Бизнес 8 марта 12:51
В бакинской филармонии отметят Новруз Культура 8 марта 12:35
Синоптик рассказала о погоде в Баку и на Абшероне 8 марта Общество 8 марта 12:27
В ООН заявили, что число беженцев с Украины к 9 марта может достичь 2 млн человек Европа 8 марта 11:58
Депозиты в банках Узбекистана выросли за год Узбекистан 8 марта 11:51
Звезда мирового балета выступит в Баку Культура 8 марта 11:46
Назван рост ненефтяного экспорта Азербайджана за год Экономика 8 марта 11:43
Танго с ароматом женщины…- праздничный концерт в Баку (ФОТО) Культура 8 марта 11:39
Азербайджанские дипломаты покинули Киев Политика 8 марта 11:37
ООО "Азералюминий" объявило тендер Тендеры 8 марта 11:25
"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину Европа 8 марта 11:18
В Узбекистане обсуждены вопросы взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству Узбекистан 8 марта 11:09
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО) Политика 8 марта 10:49
Вугар Иманов рассказал на Mədəniyyət TV о новом проекте АМИ Trend "Я родился в Шуше" (ВИДЕО) Социум 8 марта 10:43
Департамент жилищно-коммунального хозяйства ИВ Баку объявил тендер Тендеры 8 марта 10:41
ОПЕК+ должна быть осторожна в увеличении поставок на фоне роста цен Энергетика 8 марта 10:36
Число погибших в результате наводнений на востоке Австралии достигло 20 человек Другие страны 8 марта 10:33
Все новости