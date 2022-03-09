В Аргентине в результате схода поезда с рельсов пострадали более 20 человек
Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов недалеко от города Олаваррия, расположенного в провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил во вторник его мэр Эсекьель Галли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему моменту медицинскую помощь в больнице получил 21 человек", - написал он в Twitter.
По словам мэра, среди пострадавших - пятеро детей, которые уже выписаны. Один мужчина остается под наблюдением врачей.
Поезд направлялся из Буэнос-Айреса в портовый город Баия-Бланка. Местные власти считают, что причиной аварии могли стать дожди, в результате которых размылась насыпь под железнодорожными путями.
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