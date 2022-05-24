Президент Колумбии заявил, что отношения страны с США переживают подъем

Предоставление Колумбии статуса основного союзника США вне НАТО является свидетельством того, что отношения двух стран находятся на подъеме, считает президент южноамериканской республики Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отмечаем меморандум президента США Джо Байдена, [в соответствии с] которым Колумбия официально объявляется стратегическим союзником вне НАТО. Это решение подтверждает, что двусторонние отношения переживают хороший момент", - написал политик в своем Twitter.

О намерении действующего президента США предоставить Колумбии такой статус было объявлено в марте. Как отмечается на сайте Госдепартамента, данный статус указывает на тесные отношения между странами и "дает иностранным партнерам [Вашингтона] определенные преимущества в области торговли вооружениями и сотрудничества в сфере безопасности", но при этом "не влечет никаких обязательств в области безопасности" со стороны США перед тем или иным государством, отнесенным к числу основных американских партнеров вне НАТО. В настоящее время статусом основного союзника США вне НАТО обладают около 20 стран.