Генсек ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве миротворцев в Мали

Виновные в убийстве двух военнослужащих из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) должны понести ответственность. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "категорически осуждает" атаку с использованием самодельной мины, в результате которой погибли двое военнослужащих миротворческих сил Египта. "Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Египта", - указывается в заявлении.

"Он [генсек ООН] призывает переходные власти Мали приложить все усилия к установлению личности организаторов атаки, чтобы как можно скорее привлечь их к ответственности", - подчеркивается в документе. Как отметил представитель Гутерриша, генсек всемирной организации указал, что "атаки на миротворцев ООН исходя из международного права могут быть расценены как военные преступления".

Ранее сообщалось, что два миротворца ООН из числа военнослужащих Египта погибли в результате атаки в центральной части Мали. Нынешняя атака на миротворцев ООН в Мали - вторая за последние три дня. Так, 1 июня один военнослужащий из контингента Иордании в составе МИНУСМА был убит и еще трое ранены в восточной части страны в бою с экстремистами.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН и на текущий день насчитывает 15 тыс. военнослужащих. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики.