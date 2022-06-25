Суточное число заразившихся "лихорадкой" в КНДР упало ниже 10 тысяч

В Северной Корее число заболевших тем, что власти называют лихорадкой, опустилось ниже отметки в 10 тыс. выявленных случаев за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"У более 9 610 человек проявились симптомы лихорадки в течение 24 часов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий КНДР.

При этом отмечается, что "ежедневный показатель заболеваемости лихорадкой в стране стабильно снижается после пика 15 мая, когда выявили около 293 тыс. заболевших за сутки".

Агентство напоминает, что северокорейская "лихорадка" - это, скорее всего, COVID-19.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты также называют коронавирусной инфекцией, в Северной Корее зафиксировано более 4,7 млн случаев заболевания, выздоровели более 4,68 млн человек, более 17 тыс. проходят лечение.

В начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.