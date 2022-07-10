В КНДР число заболевших лихорадкой третий день подряд составило менее 2 тысяч за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, за сутки симптомы лихорадки выявили у более 1590 человек. Общее число заразившихся с конца апреля составило свыше 4,76 млн человек, за это время от болезни умерли 74 инфицированных.

"Ренхап" отмечает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

12 мая Пхеньян сообщил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев COVID-19.

На прошлой неделе органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания коронавирусом в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.