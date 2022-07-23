Япония поддержала достигнутые в Стамбуле соглашения по зерну

Япония приветствует достигнутые в Стамбуле соглашения, призванные облегчить доступ российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, и считает этот документ важным шагом на пути к решению мирового продовольственного кризиса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении японского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Япония приветствует соглашение четырех сторон о снятии фактической блокады украинских портов на Черном море с целью возобновления мирового экспорта зерна. Многие вопросы еще предстоит прояснить до фактического возобновления экспорта зерна, но это важный шаг на пути к преодолению глобального продовольственного кризиса", - отметили в МИД.

В ведомстве также заявили, что будут внимательно следить за ходом выполнения соглашения. Кроме того, Токио ожидает "от всех заинтересованных сторон быстрых дальнейших шагов, чтобы экспорт зерна мог начаться как можно скорее" "Япония продолжит вносить свой вклад в поддержку экспорта зерна с Украины и укрепление глобальной продовольственной безопасности через сотрудничество с G7 и международным сообществом", - добавили в министерстве.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.