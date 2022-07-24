В Индии при взрыве в доме производителя петард погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в Индии в результате взрыва в доме производителя петард и фейерверков в штате Бихар. Инцидент произошел в округе Саран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

В результате взрыва часть дома разрушилась, а оставшаяся часть загорелась. По данным полиции, дом находится на берегу реки, в которую обрушилась большая часть здания. Восемь пострадавших доставлены в районную больницу.

Полиция не исключает, что под обломками могут оставаться люди. Идет разбор завала.