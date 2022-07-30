МИД Туниса вызвал представителя США в связи с заявлением Блинкена

Министерство иностранных дел Туниса вызвало временную поверенную в делах США Наташу Франчески в связи с заявлением госсекретаря Энтони Блинкена о республиканском референдуме и принятой на нем новой конституции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"29 июля 2022 года в министерство иностранных дел была вызвана временная поверенная в делах посольства Соединенных Штатов Америки Наташа Франчески после заявления госсекретаря США о политическом пути Туниса, а также неприемлемых высказываний назначенного посла в нашей стране перед Конгрессом США <...>, которые противоречат положениям и принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях, - сообщило ведомство в субботу. - Министр иностранных дел Усман Джеранди сказал временной поверенной, что Тунис сильно удивлен этими заявлениями, которые ни в коей мере не отражают реальное положение дел в стране".

Ранее Госдепартамент распространил заявление, в котором говорится, что "за последний год Тунис пережил тревожную эрозию демократических принципов и обратил вспять многие достижения тунисского народа", а новая конституция "может ослабить демократию и подорвать уважение к правам человека и фундаментальным свободам".

Новая Конституция Туниса была принята на республиканском референдуме, состоявшемся 25 июля. По подсчетам Высшей независимой избирательной комиссии, за проект нового основного закона проголосовали 94,6% граждан. Всего в референдуме приняли участие 2,83 млн человек, явка составила 27,5%.

Поправки, внесенные в основной закон, наделяют главу государства более широкими полномочиями. Он, в частности, станет главнокомандующим вооруженными силами, а также главой исполнительной власти и сможет по своему усмотрению назначать и смещать премьер-министра. Президент будет располагать преимущественным правом законодательной инициативы.