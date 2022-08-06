ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил в Twitter, что жертвами происшествия стали двое, еще 22 человека пострадали.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на западе города Кабул, есть погибшие и раненые. По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.

До этого представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил журналистам, что на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки «Аль-Каида» Айману аз-Завахири в Кабуле афганские власти не нашли его тело.

Кроме того, в «Талибане» ранее отмечали, что движение не располагает данными о местонахождении Аймана аз-Завахири.