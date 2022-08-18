В Колумбии оказались заблокированы после обрушения шахты девять работников

По меньшей мере девять работников шахты в центральной части Колумбии не могут выбраться на поверхность после того, как произошло обрушение грунта. Об этом сообщает Служба гражданской обороны Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чрезвычайная ситуация возникла из-за обрушения шахты в муниципалитете Ленгуасаке департамента Кундинамарка. Заблокированы девять человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что спасатели и волонтеры в настоящий момент проводят работы по подъему шахтеров.