Гутерриш заявил о снижении цен на продовольствие в мире благодаря договоренностям по зерну

Мировые продовольственные рынки начали стабилизироваться в результате достижения договоренностей по зерну в Стамбуле, индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с июля снизился на 9%. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже есть знаки, что глобальный продовольственный рынок начал стабилизироваться. Цены на пшеницу снизились на 8% после подписания договоренностей. Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с июля снизился на 9% - самое большое снижение с 2008 года. Цены на большинство продовольственных товаров снизились до довоенного уровня", - сказал он.

Генсек ООН призвал стороны продолжать реализацию зерновой сделки.