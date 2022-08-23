Лула да Силва назвал Болсонару "плохой копией Трампа"

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2010) считает нынешнего главу государства Жаира Болсонару "плохой копией [бывшего президента США Дональда] Трампа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он единственный из всех прибегает к блефу, лживым новостям, бросает вызов государственным институтам. Он - плохая копия Трампа. Трамп также пытался избежать признания результатов [выборов], захватить Капитолий", - заявил лидер Партии трудящихся о своем основном конкуренте в борьбе за высший государственный пост на предстоящих в октябре выборах в понедельник в интервью иностранным СМИ в Сан-Паулу, транслировавшемся в его аккаунте в YouTube.

Вместе с тем, считает Лула да Силва, независимо от результатов предстоящего волеизъявления проблем с передачей власти в случае проигрыша Болсонару не возникнет. В этой связи он напомнил, что в 1985 году последний президент режима военной диктатуры в Бразилии Жоау Фигейреду также не хотел передавать власть первому за более чем 20 лет гражданскому главе государства Жозе Сарнею. "Кто победит - вступит в должность, кто проиграет - будет рыдать. У меня есть соответствующий опыт: я дважды проигрывал Фернанду Энрике Кардозу (в 1994 и 1998 годах - прим. ТАСС), один раз [Фернанду] Коллору (в 1989 году - прим. ТАСС)", - напомнил он.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам республики предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов и членов заксобраний штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур.

Согласно результатам последних опросов общественного мнения, кандидат от Партии трудящихся Лула да Силва имеет самые высокие шансы на победу. В первом туре его готовы поддержать 47% опрошенных. За Болсонару намерены проголосовать 32% респондентов. Нынешний глава государства, ранее неоднократно выражавший недоверие к действующей в Бразилии системе голосования с использованием электронных урн, заявил накануне, что в случае проигрыша не станет оспаривать результаты волеизъявления.