На металлургическом заводе компании POSCO в Южной Корее возник пожар

Пожар зафиксирован на металлургическом заводе южнокорейской компании POSCO ("Поско") в городе Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто Республики Корея. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание началось около 07:30 по местному времени. По информации агентства, речь идет о нескольких очагах возгорания. По словам очевидцев, с территории промышленного объекта раздавались "громкие звуки", был виден "черный дым". Представители компании подтвердили информацию о пожаре. Данных о пострадавших пока нет.

О ситуации доложили президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю. Как пишет агентство, компания не исключает, что причина пожара могла быть связана с тайфуном "Хиннамнор". Идут соответствующие проверки. Ранее в POSCO сообщили, что работа на заводе будет приостановлена на несколько часов в первой половине дня во вторник из-за тайфуна.