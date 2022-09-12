Число жертв ДТП на северо-востоке Мексики возросло до 20

Не менее 20 человек в субботу стали жертвами ДТП с автобусом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Такие данные обнародовало в воскресенье управление общественной безопасности штата Идальго, откуда была значительная часть пассажиров. Ранее власти Тамаулипаса сообщали о гибели девяти человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени подтверждена гибель 20 человек", - говорится в записи. Автокатастрофа произошла на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Монтеррей. Цистерна с горючим веществом отделилась от тягача, двигавшегося по встречной полосе, и столкнулась с автобусом, после чего пассажирское транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено огнем. Водитель тягача скрылся с места трагедии, ведется его поиск.