В Непале из-за наводнений погибли не менее 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 20 пропали без вести с начала недели в результате наводнений и оползней в провинции Карнали на западе Непала. Об этом в четверг сообщает газета The Kathmandu Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бедствие, вызванное проливными муссонными ливнями, нарушило нормальную жизнь в районах Сурхет, Джумла, Каликот и других, где в октябре произошло более 150 мощных оползней, разрушивших сотни жилых домов. За последние 24 часа стихия в этих регионах унесла жизни 17 человек.

Власти Карнали мобилизовали военнослужащих и полицейских для проведения операций по спасению людей и оказанию помощи населению Карнали.

По данным правительства Непала, за последние пять месяцев жертвами стихийных бедствий в стране стали по меньшей мере 276 человек, 90 из них погибли в результате оползней, еще 79 - от ударов молний.