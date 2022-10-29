В результате давки в центре Сеула погибли 120 человек

Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 100 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на экстренные службы информировало о гибели по меньшей мере 59 человек и 150 пострадавших.

На инцидент ранее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, призвав медиков оказать необходимую помощь. Мэр столицы О Се Хун решил прервать поездку в Европу. Кроме того, Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом. В нем по видеосвязи приняли участие главы МВД страны и Сеула, а также другие представители оперативных и спасательных служб.